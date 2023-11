Denúncias de antissemitismo aumentam 961,36% no Brasil desde ataques do Hamas, aponta estudo da Conib

Um estudo apresentado nesta quinta-feira (9) pela Confederação Israelita do Brasil (CONIB) e pela Federação Israelita do Rio Grande do Sul aponta o crescimento de 961,36% de denúncias de antissemitismo apenas no mês de outubro, em comparação ao mesmo mês do ano passado.



O estudo foi apresentado em eventos em Porto Alegre e em outras quatro capitais do país – Brasília, São Paulo, Recife e Salvador – que marcam o Dia Internacional do Combate ao Fascismo e Antissemitismo. “O antissemitismo materializado nunca deixou de existir, ele é uma das facetas do racismo e do preconceito que atinge vários segmentos da sociedade. A prova que não aprendemos nada com a noite dos cristais quebrados é o antissemitismo que vem crescendo há anos e potencializou desde os ataques realizados pelo grupo do Hamas”, afirmou o presidente da FIRS, Márcio Chachamovich.



Foram 467 denúncias registradas no Departamento de Segurança Comunitária CONIB/FIRS no mês passado, contra 44 em outubro de 2022. Se considerado o acumulado do ano, de janeiro a outubro, o aumento é de 133,6%.





Principais dados