Sinpro propõe protocolo para impedir uso indevido de celular por alunos em aula

propor que cada escola faça um protocolo no sentido de vedar o uso indevido dos telefones. O caso de um professor de História do Colégio Anchieta afastado após ser filmado durante uma aula do 9º ano em que foi abordada a guerra em Israel trouxe à tona mais uma vez o debate sobre o uso de celulares em sala de aula. A situação não é novidade desde que os aparelhos se popularizaram. Para evitar esse tipo de problema, o Sinpro, Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, tem uma reunião nesta quinta-feira (8) com o Sinepe, Sindicato do Ensino Privado, para

“O Sinpro tem tentado desde o ano passado colocar na nossa convenção coletiva, que todos anos negociamos com o sindicato patronal, cláusulas que impeçam o uso indevido de celular na sala de aula. Esses celulares têm sido usados de uma forma muito perniciosa. Não é possível que um pedaço de aula seja analisado como uma aula total. Uma descontextualização tem sido feita”, afirma Cecília Farias, diretora do Sinpro.

O vídeo do episódio do Anchieta não mostra os rostos, apenas o teto da sala de aula. Na gravação é possível ouvir o professor falando que o Hamas é um grupo político e questionando se os bombardeios de Israel a hospitais, que causaram a morte de civis, também podem ser vistos como uma ação terrorista. Durante a fala, o professor usou diversos argumentos e disse que estava propondo aos alunos que pensassem. A divulgação provocou a mobilização de diversos pais que pediram inclusive o desligamento do professor.

O Sinpro vê com preocupação esse tipo de ocorrência. “Temos a sensação que são intromissões externas querendo dizer para a escola o que fazer, como fazer. Ainda mais um colégio como o Anchieta que tem um corpo docente muito qualificado, um projeto pedagógico já consolidado e uma estrutura de acompanhamento aos professores e alunos que é muito boa”, destaca Cecília. Ela acredita que, no caso do Anchieta, o colégio tem todas as condições de dirimir o conflito e pontua que um aprendizado importante é justamente aprender ou treinar a solução de conflitos. “Essa intromissão à pedagogia, à metodologia da escola, aos conteúdos, nos parece extremamente inadequada”, ressalta.

Cecília lembra que casos de pressão sobre as matérias dadas em aula ficaram mais comuns após as eleições para a presidência da República e também o surgimento do movimento Escola Sem Partido. Ela cita um caso em Uruguaiana, onde um professor foi demitido após falar sobre o quanto alguns setores da economia prejudicavam a atmosfera e o ecossistema. Em Pelotas, outro professor perdeu o emprego porque fez referência à quantidade de água que era necessária numa plantação de arroz e as consequências disso. “Estamos na expectativa que o Anchieta possa resolver essa questão sem expulsar ninguém. Se não ouvimos mais falar em expulsão de alunos por posturas, nós consideramos que demitir o professor é sim expulsar o profissional sem dar condições dele se explicar”, salienta.

Para a diretora do Sinpro, as intromissões e tentativas de dizer o que a escola tem que fazer ou como deve tratar o aprendizado dos alunos não podem ser feitas por entes externos, sejam pais ou grupos ideologicamente constituídos. As interferências refletem uma tendência à polaridade, como se aquilo que a pessoa pensa é o que deve ser considerado como correto, sem que haja uma posição contrária. “Ainda mais se tratando de educação, as posições contrárias são muito ricas para a discussão, desde que haja respeito. E desde que as pessoas se ouçam, porque a sensação que nós temos nos dias de hoje, tal é a polaridade entre grupos em tudo, na ecologia, no preconceito racial, na questão de gênero, é que existem sempre duas posições rígidas, empedernidas, e as pessoas não conseguem ouvir o outro sem querer destruir o outro, sem querer cancelar”, reflete, reforçando o papel da educação em poder trabalhar e ouvir o outro que pensa diferente para que se possa construir um aprendizado a partir das diferenças.