Frente fria deixa clima instável no Rio Grande do Sul na quinta-feira

A chegada de uma frente fria deixa o tempo instável com pancadas de chuva desde as primeiras horas desta quinta-feira (9) no Rio Grande do Sul. De acordo com a MetSul, partes do Centro, Norte e Leste do Estado serão as mais afetadas. Eventualmente chove forte com risco de temporais isolados e passageiros, com potencial para raios e chance inclusive de queda de granizo. No Sul e Oeste do Estado a tendência é de predomínio de sol, com vento ingressando do quadrante sul/sudeste, e a temperatura sobe devagar. Em Porto Alegre o tempo fica instável com previsão de pancadas de chuva desde a madrugada, e tendência de melhorias a partir da tarde. A temperatura não oscila muito com previsão de refresco. Na sexta (10) o sol aparece e a temperatura volta a subir com máxima perto de 30°C, com chuva passageira.RIO GRANDE DO SULMáxima: 26°CMínima: 12°CPORTO ALEGREMáxima: 22°CMínima: 18°C