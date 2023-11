Projeto social no Morro da Cruz recebe doação de computadores do Sicredi

Nesta sexta-feira (10), o projeto Territórios Inovadores, do Pacto Alegre, receberá a doação de 15 computadores feita pelo Sicredi, com o apoio logístico do Parque Científico e Tecnológico da Pucrs, o Tecnopuc, representando a Aliança para a Inovação de Porto Alegre. O projeto social tem o objetivo de estruturar hubs de inovação em áreas vulneráveis de Porto Alegre, sendo que o projeto piloto fica no Morro da Cruz, na Zona Leste da Capital.

Um grupo de moradores da comunidade que trabalham como profissionais autônomos participará da entrega dos equipamentos. “Eles poderão usar as máquinas para facilitar as questões de formalização do trabalho - com consultas e acesso às guias de pagamento do MEI, por exemplo -, se matricular em cursos e formações gratuitas”, destaca a gestora do Hub Formô, Aline Couto.

Além da entrega, a cooperativa de crédito promoverá uma palestra sobre organização financeira e empreendedorismo. “No Sicredi, temos o compromisso de estar próximo das pessoas e das comunidades onde atuamos, poder contribuir com o projeto ‘Territórios Inovadores’ é algo que nos deixa muito felizes, pois sabemos da importância de levar acesso digital para todas as pessoas”, destaca o Diretor Presidente do Banco Cooperativo Sicredi, Cesar Bochi.

O projeto Territórios Inovadores também instalou wi-fi gratuito na região, em uma parceria com a Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre. “A Procempa tem atuado fortemente na transformação digital da cidade, e ampliar a oferta de serviços é o principal caminho para a inclusão digital. Associar a disponibilização de internet a equipamentos de qualidade potencializa as oportunidades dos integrantes dos hubs de inovação. Este é um importante movimento para promover transformação social de verdade”, aponta Letícia Batistela, presidente da Procempa.

O representante da Aliança pela Inovação que coordena o projeto Territórios Inovadores no Pacto Alegre e superintendente da PUCRS e do Tecnopuc, Jorge Audy, destaca que outras ações estão em desenvolvimento para qualificar o ambiente de inovação na comunidade, oferecendo acesso ao conhecimento e infraestrutura adequada. "Estes ambientes terão as ferramentas necessárias para que a comunidade possa se desenvolver profissionalmente. No caso dos computadores doados pelo Sicredi, atende uma demanda por equipamentos melhor configurados para as pessoas acessarem programas mais pesados e complexos", complementa Audy.