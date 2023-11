Quarta-feira será abafada e com calor no Rio Grande do Sul

A quarta-feira (8) será mais um dia que terá sol e intenso abafamento por conta da atuação do ventonorte/noroeste. O dia começa com marcas mais altas de temperatura e ao redor de 20°C em diversas regiões. A partir da tarde as nuvens aumentam pelo sul e oeste com previsão de pancadas esparsas de chuva. Não se descarta chuva forte pontual, de acordo com a MetSul. Na Metade Norte, é baixo o potencial de chuva, se ocorrer será muito isolada. O tempo mais úmido aumenta a sensação de abafamento. A temperatura máxima irá oscilar entre 33 e 35°C em várias cidades da Metade Norte.