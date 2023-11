Prefeitura começa a reparar chuveiros para o verão na Orla

A prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), iniciou nesta semana a manutenção de alguns chuveiros que foram vandalizados após a instalação das estruturas no Trecho 3 da Orla. Os equipamentos foram fornecidos através de uma doação feita pelo Hospital Mãe de Deus, que é a entidade adotante das quadras esportivas do espaço. As informações são do site da prefeitura.

Foram oito chuveiros instalados próximo às quadras. Do total de 23 equipamentos, nove estão em funcionamento e o restante deve ser reposto para o verão. “Contamos com o apoio de toda a população para cuidar desses equipamentos e ajudar a denunciar casos de vandalismo, pois essas estruturas são para uso de todos em um espaço tão querido e utilizado pelos porto-alegrenses”, afirma a titular da Smelj, Débora Garcia.



