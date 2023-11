Abertura do 38º Natal Luz de Gramado traz altas expectativas para a economia da região

A Região das Hortênsias aguarda o 38º Natal Luz de Gramado com altas expectativas para a economia regional, especialmente na demanda por parques e atrações do município. O evento iniciou no dia 26 de outubro e, desde então, teve crescimento de 3,84% em comparação ao ano anterior no faturamento médio de museus, parques e restaurantes de acordo com a Planne, startup especializada em e-commerce que atende cerca de 120 empresas locais.

A temporada traz expectativa promissora para representantes regionais. O secretário municipal de Inovação Ike Koetz comentou sobre o otimismo atrelado ao desenvolvimento da cidade: “nossa pasta é responsável pelo desenvolvimento econômico do município, e, portanto, esses resultados nos enchem de otimismo. Eles sugerem a chegada de uma excelente temporada, com a perspectiva de um aumento significativo no faturamento e na criação de empregos. Mantemos as esperanças elevadas”.

"Gramado registrou no primeiro semestre 10% a mais de visitantes do que o ano passado, e esperamos esse registro também no Natal. No ano passado o Sebrae encomendou uma pesquisa para a Vivo que apontou em torno de 2,4 milhões, então a gente imagina que receberá em tono de 2,5 milhões aqui no Natal Luz", comentou Rosa Helena Volk, presidente do GramadoTur, responsável pela organização do Natal Luz.

Rosa Volk relatou ainda que o evento emprega cerca de 4 mil pessoas na organização, o que reflete um grande fluxo econômico, além do impacto nos setores de comércio e hotelaria, que também ficam consideravelmente mais movimentados. Assim como todos os anos, as apresentações e atrações do 38º Natal Luz de Gramado são diferentes do ano anterior, entregando um espetáculo único.