Rio Grande do Sul terá calor e abafamento nesta terça-feira

Uma massa de ar seco predomina e garante dia ensolarado com expectativa de calor a tarde nesta terça-feira (7) no Rio Grande do Sul. Na região dos Campos de Cima da Serra, a temperatura poderá baixar no começo da manhã com mínimas abaixo de 10°C. De acordo com a MetSul, há potencial para formação de nevoeiros em cidades da Metade Leste do Estado. Durante a tarde, o vento predomina do quadrante norte com rajadas fracas a moderadas. A temperatura sobe com máximas ao redor e acima de 30°C em muitas cidades. No Oeste poderão chegar a 35°C. Na quarta (8), a chuva retorna em cidades de fronteira com o Uruguai.