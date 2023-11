Operação Finados resulta na abordagem de mais de quatro mil veículos nas rodovias federais do RS

Com a proposta de fiscalizar o excesso de velocidade no trânsito e a criminalidade, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a fiscalização de 4.922 pessoas e a abordagem de 4.025 veículos nas rodovias federais do Rio Grande do Sul durante o feriado de Finados. As ações dos agentes foram feitas durante os deslocamentos entre a quarta-feira (1º) e o domingo (5).

Os agentes autuaram um total de 85 motoristas embriagados ou que se recusaram a realizar o teste com o etilômetro. As rondas ostensivas foram reforçadas, principalmente nos horários e locais de maior movimento, tornando o policiamento mais visível. Pela falta do uso cinto de segurança, os agentes autuaram 397 condutores.

O trabalho da PRF focou veículos suspeitos de serem utilizados para ações criminosas, o que resultou em prisões em flagrante de criminosos e na apreensão de seis armas de fogo. Na ação, 11 pessoas foram detidas pelos policiais rodoviários. Nas rodovias federais, ocorreram um total de 64 acidentes e 69 pessoas ficaram feridas. Duas pessoas morreram em acidentes no feriado de Finados.