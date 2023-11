Revitalização do Terminal Mendes Ribeiro começa nesta terça

Nesta terça-feira (7), iniciam-se os serviços de revitalização no complexo de viadutos Jorge Alberto Mendes Ribeiro, localizado no bairro Petrópolis, que faz a intersecção da Terceira Perimetral com a avenida Protásio Alves. Os trabalhos de revitalização serão executados pela Secretarias de Serviços Urbanos (SMSUrb), de Mobilidade Urbana (SMMU) e de Obras e Infraestrutura (Smoi).Nesta primeira etapa, equipes da SMSUrb farão os serviços de lavagem, remoção de pichação, reparos e pintura. Os corrimãos, guarda-corpos, barreiras new-jersey, estrutura da cobertura, escadas, pisos e azulejos das paredes também passarão por reparos.Os serviços da SMMU começam até a primeira quinzena de dezembro com a reforma nos sanitários. Na terceira e última etapa dos serviços no Mendes Ribeiro, a Smoi fará os reparos nas lajes inferiores, na pista do viaduto e nas juntas, seção caixão, muros laterais de contenção e nas lajes das passarelas. O terminal é um ponto de integração do transporte coletivo da Capital e interliga as zonas Norte, Sul e Leste da cidade.Os secretários acompanham, às 10h, o começo dos trabalhos.