RS terá ar seco e temperaturas em elevação nesta segunda

O ar seco se mantém no Rio Grande do Sul na largada desta semana e ainda tem perspectiva de queda na temperatura, informa a Metsul. Esta segunda-feira (5) começa com um pouco de frio. As temperaturas mínimas deverão baixar de 10°C nos pontos de maior altitude da Metade Norte e em pontos da Campanha.

Com tarde de sol, a temperatura e sensação de calor se elevam. No Oeste, esquenta mais com máximas ao redor e acima de 30°C. O vento ganha força à tarde com rajadas moderadas. Com o céu claro, a radiação ultravioleta poderá atingir valores altos.

Em Porto Alegre, a segunda-feira terá ar mais seco e céu claro com elevação da temperatura. Já nesta terça (7) e na quarta (8), o tempo se mantém seco, com aberturas de sol e faz calor com máximas ao redor de 30°C.