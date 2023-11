Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 28 de outubro a 3 de novembro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 28 de outubro a 3 de novembro de 2023. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Loja onde cliente monta o picolé abre em Porto Alegre comandada por empreendedora CauCakesNa Poplab, os picolés são personalizáveis, permitindo que o cliente escolha o sabor da base, a cobertura e o granulado a ser adicionado. Matéria: João Pedro Cecchini (GeraçãoE). Foto: Tânia Meinerz/JC.2. Gramado e Canela passam por boom populacionalGramado e Canela foram os municípios com maior taxa de crescimento populacional entre 2010 e 2022, conforme o Censo. Matéria: Eduardo Torres. Foto: Lucas Dia/Divulgação/JC.3. Anchieta afasta professor após polêmica em aula sobre Hamas e IsraelA direção da escola está averiguando o episódio e ouvindo pessoas da comunidade educativa. Matéria: Redação. Foto: Luiza Prado/JC.4. Marcelo Sgarbossa é cassado e perde mandato de vereador em Porto AlegreO ex-petista estava sendo julgado por infidelidade partidária. Matéria: João Antônio da Silva. Foto: Fernando Antunes/CMPA/JC.5. Serra Gaúcha quer novo aeroporto, porto no Litoral Norte e rodovias duplicadasA expectativa é elaborar o edital para o início das obras, com investimentos previstos de até R$ 200 milhões, no final deste ano. Matéria: Redação. Foto: Prefeitura de Caxias do Sul/Divulgação/JC.