Porto Alegre segue com pancadas de chuvas isoladas e temperaturas mínimas de 15°C

Porto Alegre registra nesta sexta-feira (3) tempo nublado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

A tendência é que à noite o clima se mantenha, com muitas nuvens e chuva isolada. O dia todo terá ventos de intensidade moderada na direção oeste-noroeste, com umidade variando entre 100% e 70%. Segundo dados pluviométricos da cidade, foi registrado entre 60 e 61 mm de chuva. O Cais Mauá segue com o nível de 141cm, segundo dados da Rede Hidrometeorológica Nacional. Segundo a EPTC, nenhuma parcela do trânsito foi afetada pelas chuvas.

Segundo as previsões do INMET, a tendência para a capital é que haja muitas nuvens durante todo o fim de semana, com ventos fracos e moderados com rajadas e temperaturas entre 12°C e 20°C aos sábados e ventos fracos com termômetros marcando entre 11°C e 22°C aos domingos.

O Rio Grande do Sul continua com alerta de ciclone extratropical na tarde desta sexta-feira (03) Segundo o Metsul Meteorologia. A tendência é que o vento aumente muito de intensidade a partir do fim da tarde e começo da noite de hoje no resto do estado. O período mais crítico será entre a madrugada e manhã de sábado (04). Ainda, prevê um fim de semana com temperatura mais amena no estado gaúcho, com noites frias e vento forte a intenso no fim de semana, reduzindo a sensação térmica.

Já a Defesa Civil emitiu um alerta de enchentes em arroios e inundações gradativas em rios pequenos na região das cidades de Ijuí, Passo Fundo, Erechim e Santo Ângelo; para as cidades a partir de Iraí, onde o Rio Uruguai está em níveis elevados, além de transtornos associados aos ventos com rajadas entre 70 e 90 km/h no litoral gaúcho.