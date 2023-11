Novembro ainda deve ter grande volume de chuva no RS, prevê MetSul Meteorologia

O mês de novembro acaba de se iniciar, mas em questões climáticas não traz muitas mudanças em relação ao que já vem acontecendo no Rio Grande do Sul e deve ser de dias de chuva no Estado. Segundo a meteorologista da MetSul, Estael Sias, o momento pode ser crítico. "O mês de novembro ainda será marcado pela presença do fenômeno climático El Niño, que está próximo de seu ápice, do momento de maior intensidade", afirmou a especialista.

Nos primeiros dias do mês a chuva atingiu várias cidades gaúchas "A chuva acima da média ainda se sustenta, tanto em frequência, quanto em volume em grande parte do Rio Grande do Sul", diz a meteorologista. e é algo que deve seguir nas próximas semanas., diz a meteorologista.

Estael trouxe um comparativo para contextualizar situação atual. "A tendência é de que se mantenha com características similares das quais vimos em setembro e outubro." A meteorologista ainda faz uma análise específica sobre a temperatura prevista para as próximas semanas. "O clima começa a ficar mais quente, na medida em que os dias ficam mais longos se aproximando do solstício de verão. Agora um período de maior aquecimento se torna normal", explica.