Veja quais são os principais bloqueios em rodovias no RS nesta sexta-feira

provocar danos e alterações no tráfego nas rodovias estaduais e federais. Nesta sexta-feira (03), são nove trechos em sete rodovias estaduais com bloqueios totais e parciais, além três rodovias federais completamente bloqueadas. As pontes destruídas pelas chuvas do início de setembro na ERS-448, entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, e na ERS-431, em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul, seguem interrompidas. No Estado, pistas ficaram alagadas em função do transbordamento dos rios. As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul continuam a. Nesta sexta-feira (03), são nove trechos em sete rodovias estaduais com bloqueios totais e parciais, além três rodovias federais completamente bloqueadas. As pontes destruídas pelas chuvas do início de setembro na ERS-448, entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, e na ERS-431, em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul, seguem interrompidas. No Estado, pistas ficaram alagadas em função do transbordamento dos rios.

Veja a seguir a situação de cada rodovia atingida. As informações foram consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) e também pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).



BLOQUEIOS TOTAIS NAS RODOVIAS ESTADUAIS



ERS-494



Em Morrinhos do Sul, no km 7, trânsito bloqueado em ambos os sentidos da pista. Os condutores de Morrinhos e Mampituba devem acessar a RSC-453 e depois a BR-101 para chegar em Três Cachoeiras.



ERS-431



A ponte sobre o rio Taquari, em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul, cedeu. Por isso, há bloqueio total do tráfego no km 22. A pista da direita cedeu na altura do Km20. O trânsito está em meia pista.



ERS-448



Entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, após transbordamento do rio das Antas, a ponte que fica no km 23 da rodovia cedeu. Por esse motivo, há bloqueio total do tráfego no trecho. O deslocamento entre os dois municípios pode ser feito pela ERS-122, entrando em Antônio Prado e utilizando, em seguida, a ERS-437.



ERS-130



Bloqueio total em Cruzeiro do Sul, no km 40. Rodovia bloqueada devido à queda de cabeceira da ponte.



VRS-851



Serafina Corrêa (km 9). Bloqueio total na ponte do rio Carreiro. A ponte que se encontrava submersa está danificada.



BLOQUEIOS PARCIAIS NAS RODOVIAS ESTADUAIS



RSC-480



Em Nonoai, no km 04, devido à queda de barreira na ponte na divisa com Chapecó (SC). Trânsito fluindo em duas pistas, das três existentes.



RSC-287



Em Montenegro, no km 6, erosão embaixo da ponte provocou bloqueio parcial da pista.



ERS-130



No km 37, em Venâncio Aires, via parcialmente bloqueada por erosão na pista. Isolamento foi colocado para que veículos pesados não circulem no local.



ERS-431



No km 26, em São Valentim do Sul, houve deslizamento de parte da pista. O fluxo está em meia pista.

BLOQUEIOS NAS RODOVIAS FEDERAIS

BR-116

- km 95,7 (São Marcos) – Ponte sobre o rio das Antas com interdição total. Enquanto a ponte permanecer bloqueada, a orientação é que os motoristas utilizem rotas alternativas. No caso de Caxias do Sul/ Vacaria, a opção é a ERS-122. Já entre São Marcos/ Vacaria a orientação é seguir pela VRS-315. Tanto o local da interdição quanto as rotas estão devidamente sinalizados para orientar os condutores;

BR-153

- km 412 (Cachoeira do Sul) Interdição total para veículos acima de 18 toneladas e Interdição parcial, sentido crescente com pare e siga para os demais veículos; (sentido Novos Cabrais x Caçapava do Sul); Ponte do Fandango sobre o Rio Jacuí;

BR-293

- km 151 (Hulha Negra - a 1 km do Rio Jaguarão) - Interdição total. Bloqueio necessário para a realização de obras e escavação da pista, em razão do pavimento ter cedido. Ainda sem previsão de liberação do trânsito no local. Técnicos do DNIT trabalham na implantação de um desvio ao lado do trecho bloqueado. Rotas alternativas - Para quem se desloca de Pelotas para Bagé e Santana do Livramento, a orientação é utilizar a BR 392, por Canguçu/Santana da Boa Vista, acessando a BR 153 em Caçapava do Sul. Para quem se desloca de Bagé sentido Pelotas, deve-se acessar a BR 153 em Bagé e seguir até Caçapava do Sul para acessar a BR 392 sentido Pelotas.