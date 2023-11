Fórum Internacional de Mudanças Climáticas ocorre na próxima semana na Capital

Porto Alegre e o Rio Grande do Sul voltam a discutir soluções para o meio ambiente no País e no mundo através do 4º Fórum Internacional de Mudanças Climáticas da Economia de Baixo Carbono - Diálogo com a Bioeconomia. O evento ocorre na próxima quarta-feira (8) na Capital, no auditório do Ministério Público Estadual (MPE) e volta a ter uma sequência anual, o que não ocorria há nove anos. O fórum é promovido pelo Instituto Latino-Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável (Ilades), com inscrições gratuitas.

Segundo o organizador do fórum e presidente do Instituto, o advogado especialista em Direito Ambiental Marcino Fernandes Rodrigues Junior, a missão do encontro é socializar o conhecimento sobre o meio ambiente e promover a discussão e a promoção de inúmeras políticas públicas e iniciativas privadas com o intuito de reduzir os impactos no meio ambiente.