Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• Envelhecimento da população impacta na configuração da força de trabalho do RS. Tendência é de redução do contingente de pessoas em idade produtiva no Estado, que já gera escassez de mão de obra.





• No caderno JC Contabilidade: 19º edição da Convenção de Contabilidade do RS reúne mais 1,9 mil profissionais na Serra. • Dnit prevê conclusão das obras do viaduto da Scharlau para março de 2024. Projeção é que a entrega do viaduto e a ampliação nas faixas desafoguem o trânsito na região dos Sinos.