Sansão gigante chama atenção na orla do Guaíba

Quem frequentar a Orla do Guaíba a partir desta terça-feira (31) irá se deparar com uma versão gigante do Sansão, companheiro inseparável da Mônica. Com mais de 13 metros, o personagem estará próximo à Usina do Gasômetro como parte de uma ação que está rodando todo o Brasil para celebrar os 60 anos da personagem Mônica, assim como marcará a inauguração do Espaço de Educação Financeira da Fundação Sicredi, desenvolvido para fomentar o tema Educação Financeira para crianças, o qual tem como temática os personagens da Turma da Mônica.

O Espaço de Educação Financeira fica localizado no Centro Administrativo Sicredi na avenida Assis Brasil, nº 3.940, em Porto Alegre. A iniciativa “Coelhadas Gigantes” faz parte de uma série de ativações para celebrar a data de criação da personagem Mônica. A instalação foi criada pela Mauricio de Sousa Produções (MSP) em parceria com a Panini, líder mundial no setor de colecionáveis e publicações e, em Porto Alegre, com apoio da Fundação Sicredi. A GOL é a transportadora aérea oficial da campanha Mônica 60 anos.

A ação dá continuidade em uma parceria entre a Mauricio de Sousa Produções e Fundação Sicredi, iniciada em 2019, que visa promover a educação financeira para o público infantil e já rendeu, entre outras ações, a criação de uma série de gibis e vídeos sobre o tema. No total, já foram distribuídos gratuitamente 7,8 milhões de exemplares entre as seis edições da publicação, e os vídeos têm mais de 27 milhões de visualizações. A novidade agora é a inauguração do Espaço de Educação Financeira temático da Turma da Mônica destinado a crianças. A Sicredi União Metropolitana, uma das 105 cooperativas de crédito que integram o Sicredi, com atuação em Porto Alegre e região metropolitana, é parceira do projeto e promoverá localmente o Espaço.

“É uma alegria chegar aos 60 anos da Mônica e ver a turminha participando desse projeto tão importante e necessário para que nossas crianças tenham embasamento e que se tornem adultos plenos e cidadãos conscientes. Isso vai repercutir diretamente no bom futuro de nosso país”, enfatiza Mauricio de Sousa.

“Desde 2019 promovemos a Educação Financeira para as crianças por meio da parceria com a Mauricio de Sousa Produções. A inauguração do Espaço, que será o primeiro espaço de educação financeira gratuito do país, proporcionará um ambiente lúdico para aprendizagens sobre o tema em situações do dia a dia das crianças e será mais um importante pilar que reforça nosso compromisso para o desenvolvimento das localidades onde estamos presentes”, comenta o diretor presidente da Fundação Sicredi, Cesar Bochi.