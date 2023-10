"Queremos boa vontade do governo", diz presidente da Associação dos Delegados do Estado sobre reajuste salarial

O delegado e presidente da Associação dos Delegados de Polícias do Rio Grande do Sul (ASDEP), Guilherme Wondracek, afirmou nesta segunda-feira (30) que acredita que a iniciativa de suspender entrevistas e divulgação de operações na mídia vá sensibilizar o governador Eduardo Leite (PSDB), sobre a necessidade de diálogo para reajuste salarial da categoria, congelado há dez anos. "Queremos boa vontade do governo", diz. Apesar disso, sem detalhar, ele não descartou que a situação "pode piorar" se não houver resposta do Estado. "Não queremos, queremos conversar. Confiamos que o governo vai se sensibilizar, mas pode piorar", considerou Wondracek.

Em entrevista ao Jornal do Comércio, o delegado também contou que a situação tem adoecido os servidores, que enfrentam depressão e ansiedade. "Desde 2019, tivemos seis suicídios na categoria. Os servidores sofrem com a desvalorização e sobrecarga", apontou, relatando que as delegacias realizaram, somente de 30 de janeiro até 30 de setembro deste ano, 674 operações e 12.464 prisões. "Os índices de criminalidade estão caindo, mas não somos valorizados. O governo faz publicidade disso, mas não recebe a categoria para conversar", enfatizou. Atualmente, o Rio Grande do Sul conta com 445 delegados aposentados e 507 ativos. Segundo o presidente, a categoria já foi a melhor remunerada entre os estados do Brasil e hoje ocupa a 15ª posição.

Ele também ressaltou que as delegacias enfrentam problemas de estrutura, falta de combustível e pagamento insuficiente de horas extras. "Tem delegacia em Porto Alegre que deveria estar interditada, combustível também é escasso, mas o problema maior é a remuneração. O estado não pode deixar o policial desmotivado", refletiu. O presidente da entidade destacou, ainda, que um piso nacional para os trabalhadores da segurança pública poderia solucionar a questão. De acordo com o sindicato, ainda, o número do efetivo diminuiu nas últimas décadas, o que impacta na sobrecarga dos servidores: Em 1981, eram 6 mil policiais para 244 municípios, hoje são 5 mil para 497. "E a criminalidade é mais forte", apontou o presidente da ASDEP.

Jornal do Comércio - Por que a tensão entre a categoria e o Estado tem aumentado?



Guilherme Wondracek - Começou porque não temos aumento desde 2013, tivemos um aumento considerável naquela época que nos recuperou a dignidade. Depois disso, não tivemos mais recuperação e nosso poder aquisitivo foi sensivelmente reduzido. O atual governo, em dezembro do ano passado, nos deu um reajuste salarial de 6% , mas isso não foi o suficiente para bater sequer a inflação.

JC - Conseguiram alguma reunião com o governador para debater o assunto?

Wondracek - Não. A gestão passada tentou por 17 vezes, mas não conseguiu. Nós já tentamos três vezes e não recebemos retorno do governador. Por isso, a partir de 1º de novembro, vamos parar de conceder entrevistas. É uma forma de pressionar e ver se conseguimos sensibilizar o governador para nossa demanda. Os índices de criminalidade estão caindo, mas não somos valorizados. O governo faz publicidade disso, mas não recebe a categoria para conversar.

JC - Quais são as principais demandas?

Wondracek - A principal demanda é a remuneração, o pagamento de horas extras e o pagamento de diárias nas operações em que o servidores precisam viajar. Tem mês que o servidor trabalha 30 horas extras e recebe por 5 horas. Queremos a valorização do nosso trabalho, temos trabalhado muito nos últimos anos, os índices de criminalidade caíram sensivelmente, todos eles. Isso é fruto do trabalho da polícia. O governo usa isso em suas redes sociais e com a imprensa para valorizar o governo, mas quem faz isso não é o governo, são as polícias, são os servidores. Temos tentado conversar com o governo para ver se ele nos enxerga, mas não somos recebidos para dialogar.

JC - Como a falta de reajuste tem afetado o trabalho dos servidores?

Wondracek - Quem faz as operações é o policial, ele está desmotivado porque é mal pago e, ainda assim, trabalha muito. Nós temos três ou quatro grandes operações por semana, além das diárias, prisões em flagrante feitas pela Brigada Militar ou por nós. O governo alega falta de recurso para o reajuste, mas é uma escassez seletiva, porque muitos órgãos do Executivo estão recebendo aumento e a gente não. Desde 2019, tivemos seis suicídios na categoria. Os servidores estão adoecendo, sofrendo com ansiedade e depressão, muitas pessoas saindo de licença médica. Tudo por falta de reconhecimento. Tem delegado que está saindo do quadro para ser advogado para prestar concurso em outro poder porque é mais valorizado.

JC - Isso afeta na qualidade do serviço prestado?

Wondracek - O clima está tenso. Quem entrou há pouco, não vê perspectiva de crescimento. Tem muito estresse. O número de municípios aumentou, a criminalidade é mais forte do que há décadas atrás. Quando os agentes são convocados para alguma operação, a delegacia fica desfalcada. Os concursos para repor servidores não tapam o buraco do dente.

JC - Qual é o reajuste proposto pela categoria?

Wondracek - A categoria defende uma mesa de negociação para estabelecer um cronograma para recuperar essas perdas. Ano passado tivemos um reajuste de 6%, mas isso não bate sequer a inflação. Não queremos tudo de uma vez. Esses 50% de reajuste que perdemos nesse tempo poderiam ser parcelados até 2026, ou mais. Desde 2013, não tivemos reposição e tivemos também diminuição do salário, porque aumentou a contribuição previdenciária e também o desconto do convênio IPE. Acho que um piso nacional para a segurança pública poderia ser uma forma de resolver esse problema.

JC - Sabem o motivo para a a ausência de resposta aos ofícios enviados pela ASDEP?

Wondracek - Desconheço. É falta de recurso? mas então senta conosco e conversa. Não somos insensíveis, acho que o governo deveria ter gratidão pela segurança pública, mas não tem. A gente não quer brigar com o governo, queremos boa vontade do governo.

JC - Pretendem tomar outras decisões se o governo não responder?

Wondracek - Acredito que o governador vai se sensibilizar. Nós vamos trabalhar do mesmo jeito, mas não vamos divulgar, o que vai acontecer é que vamos manter a divulgação o sistema da Secretaria de Segurança Pública, mas isso são números frios, daqui um ano. A partir de 1º de novembro, não vamos divulgar imagens, conceder entrevistas. Será silêncio absoluto. Além disso, se não tiver dinheiro na conta para pagar as diárias das viagens, o servidor não vai viajar.

JC - Mas podem tomar atitudes mais drásticas?

Wondracek - Não queremos, queremos conversar. Confiamos que o governo vai se sensibilizar, mas sempre pode piorar.





JC - Como a categoria avalia a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros dos Estados que será votada nesta terça-feira (31) no Senado?

Se a lei for aprovada, o Estado vai ter que se enquadrar. Por exemplo, vi que a Lei prevê recupera a aposentadoria com a integralidade dos vencimentos, algo que tínhamos, mas perdemos com a reforma da previdência. Agora, a gente se aposenta com o teto. Porém, nós temos riscos específicos que outras categorias não possuem. Então, vemos como positivo o retorno da aposentadoria especial. Além disso, se o policial falecer, a família receberá pensão integral.

JC - Tem alguma diferença entre as reivindicações dos delegados da Capital e do interior?

Wondracek - Sim. Nas cidades muito pequenas não acontece tanta coisa. Mas em cidades do interior, que são maiores, o delegado fica sobreaviso e não ganha mais por isso, ele não pode viajar, precisa atender chamado às 3h da madrugada e não ganha nada por isso. É um trabalho em que o governo enriquece. É o que mais incomoda os delegados do interior.

JC- Qual seria a solução para isso?