Segunda-feira deve ser abafada e com instabilidade no clima no RS

A semana começa com tempo abafado no território gaúcho e a instabilidade retorna. Em geral o volume de chuva será bem irregular ao longo da segunda-feira (30), e possivelmente em alguns pontos nem irá chover. O ar quente poderá propiciar tempestades isoladas com raios e até queda de granizo. As informações são da MetSul.

A temperatura irá subir mais onde o sol aparecer por mais tempo com marcas que poderão alcançar 30°C. Os próximos dias tendem a ser mais amenos com vento sul/sudeste persistente. No fim da semana um novo centro de baixa pressão poderá provocar novos temporais.

Em Porto Alegre e na região metropolitana, a semana começa ainda muito abafada. Pancadas de chuva poderão ocorrer da tarde para a noite. Na terça (31), o vento sul deixa a temperatura mais amena com muitas nuvens e chuva esparsa. Na quarta (1), o sol predomina e a temperatura fica agradável.



RIO GRANDE DO SUL

Máxima: 32°C

Mínima: 16°C



PORTO ALEGRE

Máxima: 31°C

Mínima: 19°C