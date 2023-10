Caminhada de 30 anos do Imama/RS movimenta Porto Alegre

A tradicional caminhada realizada pelo Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama/RS) encheu as ruas de Porto Alegre de rosa na manhã deste domingo (29). Cerca de 4 mil pessoas estiveram presentes no ato que teve concentração no Parque Moinhos de Vento, o Parcão, com destino ao Parque da Redenção. O evento celebra os 30 anos do Imama/RS e encerra as atividades do Outubro Rosa, mês dedicado ao alerta sobre a importância do autocuidado e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Segundo a diretora executiva do Imama/RS, Rita Cunha, foram vendidas 5 mil camisetas antecipadamente para participação na caminhada. Outras 1 mil foram disponibilizadas para a venda entre o Parcão e a Redenção, e o público lotou os estandes de venda para adquirir o item. A verba arrecadada é destinada aos projetos em prol dos pacientes e às ações educacionais da instituição.

Na concentração, se reuniram famílias que tiverem pessoas que passaram pela jornada de luta contra o câncer de mama, quem ainda está no caminho da remissão da doença e apoiadores da causa. Os participantes receberam brindes e puderam participar do aquecimento com alongamento e danças. Já na chegada ao Parque da Redenção, atividades culturais foram realizadas, com destaque para o show da banda Mr. Joy.

câncer de mama é o mais incidente em mulheres no Brasil, com taxas mais altas nas regiões Sul e Sudeste, conforme o Instituto Nacional de Câncer (Inca) Excluídos os tumores de pele não melanoma, o, com taxas mais altas nas regiões Sul e Sudeste, conforme o, que ainda projeta cerca 73.610 novos casos da doença somente neste ano. O câncer de mama é a principal causa de morte por câncer em mulheres no território nacional, sendo que a região Sul é a com maior mortalidade por câncer de mama, ajustada por idade pela população mundial, com 12,69 óbitos por 100 mil mulheres.