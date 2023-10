Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 21 a 27 de outubro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 21 e 27 de outubro de 2023. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Inspirado no Uruguai, novo bar ocupa antigo ponto do Botequim da Alcides no bairro Santa CecíliaCom foco no balcão, o Tú Bar aposta em um cardápio com clássicos da gastronomia uruguaia. Matéria: Giovanna Sommariva (GeraçãoE). Foto: Tânia Meinerz/JC.2. Da fachada à adega e ao bar-café: Como vai ser o Asun no Pontal ShoppingNo fim de novembro, o novo supermercado deve abrir as portas. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Asun Supermercados/Divulgação/JC.3. Terceira fase de reforma do Lago Tarumã, em Viamão, ganha projetoReforma será inspirada no Refúgio do Lago, criado no Parque Farroupilha, em Porto Alegre. Matéria: Jornal Cidades. Foto: Prefeitura de Viamão/Divulgação/JC.4. Ocupação da faixa de areia pode definir por onde Xangri-Lá cresceráXangri-Lá voltou a debater a revisão de seu Plano Diretor nesta semana. Matéria: Mauro Belo Schneider. Foto: Mauro Belo Schneider/Especial/JC.5. Iguatemi Porto Alegre: lojas que ocuparão ex-área da Paquetá e mais 5 estreiasEspaço no segundo piso e com grande visibilidade vai receber três marcas, uma delas inédita. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.