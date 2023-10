Lotações de Porto Alegre passam a aceitar pagamentos por Pix e cartões

A prefeitura de Porto Alegre autorizou o pagamento da tarifa das lotações por Pix e cartões de crédito e débito. Inicialmente, 88 veículos estarão adaptados para a novidade e terão adesivos informando aos usuários a facilidade.

As novas modalidades foram implementadas em setembro de modo piloto na linha Belém Novo e, agora, chegam às linhas Menino Deus, Menino Deus via José do Patrocínio, Jardim Vila Nova, Tristeza – Assunção, Otto/Teresópolis, Ipanema, Belém Novo/Chapéu do Sol, Restinga, Restinga Nova e Restinga Velha.

“O transporte seletivo é tão importante quanto o coletivo e os outros modais oferecidos à população. Conversamos com a categoria para auxiliá-los em busca de soluções que qualifiquem o atendimento, e essa ampliação nas formas de pagamento é um reflexo desse diálogo”, destaca o diretor-presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Pedro Bisch Neto.

Em novembro, as novas opções serão estendidas a outras linhas: Cristal, Glória, IAPI, Auxiliadora, Petrópolis, Jardim Leopoldina e Partenon Pinheiro. “Já tivemos solicitação de aquisição de máquinas de 95% dos permissionários. As demais linhas estão aguardando a chegada dos equipamentos para instalação”, explica o presidente da Associação dos Transportadores de Passageiros por Lotação de Porto Alegre (ATL), Magnus Isse.

Os usuários de lotações poderão verificar em tempo real o itinerário de 17 linhas com mais de 200 veículos em operação pelo aplicativo Moovit (disponível nas versões IOS e Android). As rotas no app mostram os itinerários completos das lotações, simplificando o acesso e a combinação com outros modais, além de exibir alertas sobre alterações de serviço e outros avisos importantes.