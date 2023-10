Sexta-feira tem grande amplitude térmica no Rio Grande do Sul

O sol predomina até meados dessa sexta-feira (27) em grande parte do território gaúcho. O amanhecer ainda tem um pouco de frio com mínimas abaixo e ao redor de 10°C em diversas cidades. As informações são da MetSul.

A tarde tem maior aquecimento com máximas ao redor de 26 a 28°C em muitas regiões. Da tarde para a noite novas áreas de instabilidade ingressam do Nordeste da Argentina e avançam em direção ao Norte e parte do Leste do Estado com pancadas de chuva e temporais isolados. No fim de semana a MetSul adverte para chuva volumosa e fortes temporais com granizo na Metade Norte.

Em Porto Alegre, o sol predomina com maior amplitude térmica. De forma isolada e passageira não se descarta a ocorrência de pancadas de chuva. O sábado (28) será abafado com variação de nuvens e pancadas de chuva. O domingo (29) tem maiores aberturas de sol e o calor aumenta na capital.

RIO GRANDE DO SUL

Máxima: 29°C

Mínima: 7°C

PORTO ALEGRE

Máxima: 26

Mínima: 14