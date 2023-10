Amanhecer frio e chance de instabilidade marcam clima do RS nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (26), o dia começa com aberturas de sol em grande parte do território gaúcho. Áreas da Metade Sul e Oeste terão amanhecer mais frio que o normal com mínimas que poderão baixar de 10°C. Da tarde em diante, áreas de instabilidade se formam e levam chuva e temporais isolados para a faixa Norte e Noroeste. Na divisa com Santa Catarina, poderá chover forte com temporais isolados. As informações são da MetSul, que adverte que nos próximos dias há risco de volumes excepcionais de chuva para a faixa Norte do Estado com grande impacto na bacia do rio Uruguai.

Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens com previsão de temperatura amena devido ao predomínio de vento sul/sudeste. Nesta sexta (27), o tempo fica seco com aberturas de sol e maior amplitude térmica na capital. No fim de semana em geral o sol aparece e o tempo fica abafado com previsão de chuva isolada.

RIO GRANDE DO SUL

Máxima: 28°C

Mínima: 7°C

PORTO ALEGRE

Máxima: 22°C

Mínima: 14°C