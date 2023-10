Massa de ar seco e frio chega ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (25), o ciclone extratropical no mar impulsiona a chegada de uma massa de ar seco e frio que ajuda a afastar a instabilidade de grande parte do território gaúcho. Na primeira metade do dia poderá ocorrer pancadas esparsas de chuva em cidades da Metade Norte, contudo, o sol predomina ao longo do dia. O amanhecer poderá ter um pouco de frio em cidades da Campanha, Oeste e Zona Sul. Modelos indicam mínimas ao redor e abaixo de 10°C nessas áreas. O vento fica persistente com rajadas moderadas em cidades da Metade Leste.

Em Porto Alegre, o dia será úmido com variação de nuvens alternando com aberturas de sol. O vento predomina fraco com rajadas moderadas do quadrante Sul. Na quinta (26) o tempo abre mais com projeção de frio pela manhã. A sexta (27) em grande parte terá sol e aquecimento, com chance de chuva a noite.



RIO GRANDE DO SUL

Máxima: 26°C

Mínima: 7°C



PORTO ALEGRE

Máxima: 22

Mínima: 16