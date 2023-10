Após ataques de milicianos, Rio de Janeiro tem mais de 20 escolas fechadas

Os ataques ao transporte público do Rio de Janeiro, realizados por milicianos na tarde e noite da última segunda-feira (23), deixaram mais de 13 mil alunos sem aulas entre a noite de segunda e a manhã desta terça-feira (24).

LEIA TAMBÉM: Quem é o miliciano cujo assassinato provocou o incêndio de 35 ônibus na zona oeste do Rio

Na tarde da última segunda, criminosos atearam fogo em 35 ônibus e até na cabine de um trem da Supervia, após uma operação policial ter resultado na morte de uma das lideranças da milícia que atua na zona oeste do Rio. Os atos violentos ocorreram em represália à morte, durante uma operação policial, do miliciano Matheus da Silva Rezende, o Faustão, considerado pela polícia o número 2 de um desses grupos da capital.

Com isso, 12 unidades suspenderam as aulas noturnas nas áreas afetadas pelos ataques, deixando cerca de 2,9 mil alunos segundo a Secretaria de Estado de Educação.

Nesta terça, o número de unidades escolares que não abriram chegou a 24. Apesar disso, houve atendimento remoto, segundo a Secretaria Municipal de Educação do Rio. O número de alunos afetados pela suspensão das aulas presenciais é de aproximadamente 10,5 mil.

A onda de crimes também afetou as universidades públicas federais e estaduais localizadas na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Ao analisar estes ataques, o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, classificou como muito grave a situação na cidade e afirmou que já está sendo reforçado o sistema de inteligência da Polícia Federal no Rio para que, em conjunto com as forças de segurança do estado, possa ser desvendada a atuação do crime organizado.

“Alguns homens já foram deslocados na semana passada, outros vão chegar nesta semana. Nós estamos buscando analistas da Polícia Federal de larga experiência e trabalhos exitosos já realizados aqui para o Rio de Janeiro, com equipamentos e tecnologia para que se possa desbaratar e enfrentar o crime organizado no Rio de Janeiro", destaca Capelli.