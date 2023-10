Outubro Rosa: Santa Casa de Porto Alegre realiza nesta quinta-feira o Desfile das Poderosas

Pacientes e ex-pacientes de câncer de mama participam nesta quinta-feira (26) a partir das 15h do Desfile das Poderosas, uma iniciativa da Santa Casa de Porto Alegre para reforçar a conscientização e a doença deve atingir cerca de 74 mil mulheres neste ano participam nesta quinta-feira (26) a partir das 15h do, uma iniciativa da Santa Casa de Porto Alegre para reforçar a conscientização e a importância da prevenção e detecção precoce da doença . Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca), a

O Desfile das Poderosas reúne pacientes e ex-pacientes do Hospital Santa Rita, unidade oncológica da Santa Casa, e conta com produção da Liga Feminina de Combate ao Câncer no Rio Grande do Sul. O evento será realizado no Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75).

O evento integra a programação de Outubro Rosa da Santa Casa, que neste ano tem como tema “Conhecimento é Prevenção”. Na passarela, oito mulheres desfilam em prol da conscientização ao câncer de mama com looks montados especialmente para enaltecer a força que permeia todo o caminho do tratamento. A ação ainda promove um dia especial para as pacientes, que serão recepcionadas por uma equipe de maquiadoras e figurinistas.