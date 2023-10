Ataque a tiros em escola de Sapopemba, na zona leste de SP, deixa feridos

Agência Estado

A Polícia Militar (PM) foi acionada para uma ocorrência de ataque com arma de fogo dentro da Escola Estadual Sapopemba, na zona leste de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 23. Para o local também foram deslocadas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não foi confirmado o número de pessoas atingidas nem o estado de saúde delas. Pais dos estudantes se deslocaram para a unidade em busca de informações.A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo disse que a ocorrência está em apuração. Por sua vez, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informou que dirigentes de ensino já estão na unidade de ensino para ter mais informações. Uma nota oficial será divulgada pela pasta.Em março deste ano, um ataque em uma escola da zona oeste da cidade deixou uma professora morta. Um aluno atacou a facadas os colegas na Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, e matou uma professora; outras três professoras ficaram feridas. O estudante foi contido e apreendido na ocasião.