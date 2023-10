Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• Jornal do Comércio faz quarto evento do Mapa Econômico do RS, deta vez em Caxias do Sul, na quarta-feira (25).

• Mercopar bateu recorde de negócios na edição que encerrou na sexta-feira.

• Na Entrevista Especial da Política, o presidente da Famurs fala sobre preocupações dos municípios com impactos da reforma tributária, como alterações da população que podem reduzir repasses.

• Coluna Minuto Varejo mostra expansão no comércio em Caxias do Sul, complexo na zona Sul de Porto Alegre e entrevista com especialista que fala de impacto de MP que muda aplicação de tributos para supermercados em produtos com incentivos de ICMS.

• Reportagem Especial do caderno Empresas & Negócios aponta recorde em casos de assédio em empresas no RS.