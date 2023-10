Previsão do tempo mostra chuva e abafamento no RS

O Rio Grande do Sul tem semana de instabilidade, com chuva que retornou ao Estado neste domingo (22). A previsão do tempo indica que o sol aparece em cidades do Norte, Centro e Noroeste, com prognóstico de forte aquecimento e máximas acima de 30°C.

No Sul, na Campanha e no Oeste, a tendência é de chuva desde cedo nesta segunda-feira (23) e menor oscilação térmica. Há risco de temporais com raios, rajadas de vento isoladas e não se afasta a ocorrência de granizo. Modelos projetam chuva irregular com maior acumulado esperado para as cidades do Sul e Oeste.

Em Porto Alegre, a semana começa com intenso abafamento, que se alastra pelos arredores. O sol aparece entre nuvens e esquenta. Pancadas de chuva deverão ocorrer, sobretudo a partir da tarde e não se descarta temporais. Nesta terça-feira (24), o tempo segue instável com variação de nuvens e pancadas de chuva.