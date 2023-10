Porto Alegre tem Dia D de Multivacinação com passe livre e foco em crianças e adolescentes

Ao longo deste sábado (21), ocorre no Brasil inteiro o Dia D de Multivacinação. A data marca a principal mobilização da Campanha Nacional de Multivacinação, que segue até o dia 28. Em Porto Alegre, unidades de saúde ficam abertas das 10h às 19h para ampliar o acesso à imunização, com passe livre na rede municipal de ônibus.



É uma oportunidade para completar o calendário vacinal de crianças e adolescentes de até 15 anos, e também inclui a possibilidade de vacinação contra influenza e Covid-19 à população. Todas as 134 unidades de saúde no município estarão abertas e com doses contra Covid-19 neste sábado e ao longo da próxima semana, de segunda a sexta-feira. A lista de postos de saúde e vacinas disponíveis está abaixo.



A vacinação infantil é fundamental para erradicar doenças ou mantê-las controladas e longe das crianças, como varíola, paralisia infantil e sarampo. De acordo com informações da Prefeitura de Porto Alegre, a Campanha Nacional de Multivacinação, que começou no dia 14 de outubro, registrou a aplicação mais de 1,5 mil doses de vacinas e a atualização de 1.529 carteiras no primeiro dia, um resultado comemorado. Em todo o Rio Grande do Sul, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) farão a aplicação das vacinas até o dia 28.



É importante levar documento de identificação, e também a carteira de vacinação das crianças e adolescentes.



Postos de saúde abertos:

• CF Álvaro Difini – 10h às 19h (rua Álvaro Difini, 520 – Restinga)

• US Bananeiras – 10h às 19h (av. Coronel Aparício Borges, 2494)

• US Jardim Carvalho – 10h às 19h (rua 3, número 10 - Cefer 1)

• US Mohab Caldas – 10h às 19h (av. Moab Caldas, 400)

• US Restinga – 10h às 19h (rua Abolição, 850)

• US Santa Maria – 10h às 19h (rua Geraldina Batista, 111)

• US Timbaúva – 10h às 19h (rua Sebastião do Nascimento, 1050)

• US Vila Elisabeth – 10h às 19h (rua Paulo Gomes de Oliveira, 170)

• US Vila Fátima – 10h às 19h (rua Arnaldo Antônio Portaluppi, 227)



Vacinas ofertadas até 7 anos:

• BCG

• Hepatite B

• Pentavalente

• Pólio inativada

• Pólio oral

• Rotavírus

• Pneumocócica 10- valente

• Meningocócica C

• Febre amarela

• Tríplice Viral

• DTP

• Hepatite A

• Varicela

• Covid-19

• Influenza



Vacinas ofertadas para a faixa etária dos 7 a menores de 15 anos:

• Hepatite B

• Febre amarela

• Tríplice Viral

• Difteria e tétano adulto

• Meningocócia ACWY

• HPV quadrivalente



Vacina para gestantes:

• dTpa (tríplice bacteriana acelular adulto)