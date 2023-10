Prefeitura assina termo de compromisso para implantação do programa Incluir+POA

O prefeito Sebastião Melo (MDB) assinou nesta sexta-feira (20) o termo de cooperação para a implantação do programa Incluir+POA para a contratação de 421 profissionais, visando atender a demanda de 3 mil alunos com deficiência intelectual nas escolas municipais. Serão um total de 27 psicólogos, 16 assistentes sociais, oito fonoaudiólogos, oito psicopedagogos, cinco coordenadores e 357 Agentes de Educação Inclusiva.

Segundo o secretário municipal de Educação, José Paulo da Rosa, por meio de um edital de chamamento público finalizado em 4 de outubro, será firmado um regime de colaboração com a inciativa privada. A finalista, a Associação Brasileira De Educação, Saúde e Assistência Social (ABESS), já possui escolas próprias com experiência em atendimento ao aluno com deficiência, o que, de acordo com o secretário, "nos deixa otimistas com o sucesso desse trabalho".

Ainda segundo o titular da Educação, os profissionais são para apoio à educação inclusiva e não vão substituir os atuais monitores nas escolas municipais. “Esta é uma equipe que vai trabalhar dando suporte, em um plano de trabalho, aos nossos diretores e às nossas equipes que estão lá nas nossas escolas”, explica. Segundo ele, um dos critérios levados em conta para essa decisão é os vínculos que alguns estudantes têm com os antigos profissionais.

Ao contrário dos agentes de educação inclusiva, os demais contratados terão regime itinerante, entre 98 escolas. Conforme explica a vereadora Tanise Sabino (PTB), vão ser “divididos entre quatro regiões, norte sul leste oeste. Cada região é um número X de escolas e tem uma equipe para cada região”

Segundo ela, a decisão de contratar profissionais por meio de Organizações da Sociedade Civil (OSCs), e não ter um servidor permanente na escola não necessariamente afetaria essa manutenção de vínculos, pois o servidor público também possui rotatividade.

A escolha desses profissionais também ficará a cargo da empresa contratada pela OSC. Segundo José Paulo, caberá à Secretaria Municipal de Educação apenas fiscalizar o serviço. “A gente vai avaliar no comitê gestor a qualidade do serviço”, explica.

Segundo o prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo, a contratação de uma empresa nesse modelo não necessariamente impactaria no serviço. “Pode ser pelo concursado ou não, o importante é que tenha política pública”, reitera.