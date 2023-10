Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 14 a 20 de outubro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 14 e 20 de outubro de 2023. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Mãe e filha comandam novo brechó no Bom Fim com foco no streetwearCom curadoria nacional e internacional, o Rheaps opera desde agosto na rua General João Telles. Matéria: Jamil Aiquel (GeraçãoE). Foto: Fernanda Feltes/JC.2. Primeira loja da Panini no Brasil é em Porto Alegre e aposta em espaço dedicado aos fãs do universo GeekA unidade comercializa produtos exclusivos da editora semanas antes de chegarem a outras bancas e livrarias. Matéria: João Pedro Cecchini (GeraçãoE). Foto: Tânia Meinerz/JC.3. Loja cinquentenária, Von Von fecha as portas em avenida de Porto AlegrePortas fechadas chamam a atenção de quem passa pela esquina da avenida com Ramiro Barcelos. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.4. Shopping do Zaffari terá Outback Steakhouse e mais duas novidades em 2024A rede de gastronomia focada em comidinhas inspiradas na Austrália abrirá em 2024. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Bourbon Wallig/Divulgação/JC.5. Shopping Praia de Belas terá mais de 10 novas lojas até o NatalSão nove novas operações de varejo, duas reaberturas e uma troca de ponto. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.