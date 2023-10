Após polêmica no Harmonia, Festival Turá Porto Alegre anuncia novo local

ocorrerá no Anfiteatro Pôr do Sol. Em nota divulgada no Instagram, o festival, juntamente com a T4F e Maia Entretenimento, justicou a mudança no local. Houve uma polêmica sobre o assunto devido ao barulho no parque O Festival Turá, que aconteceria no Parque Harmonia, está com nova localização. Agora,. Em nota divulgada no Instagram, o festival, juntamente com a T4F e Maia Entretenimento, justicou a mudança no local.

"Pensando na essência do projeto, que busca abraçar a diversidade e a sustentabilidade por meio da música, da gastronomia, das pessoas e da localização em meio à natureza, nós escolhemos um novo local para receber o Festival. Nós, como T4F e Maia Entretenimento, tomamos essa decisão após uma avaliação criteriosa, que mobilizou todos os envolvidos com a organização e realização do evento, com a convicção de que a mudança de local elevará ainda mais a qualidade do nosso festival."

A mudança passou também por uma consulta e orientação da Prefeitura de Porto Alegre, especificamente da SMAMUS (Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade). Segundo a organização do evento, a mudança de local foi uma sugestão do Instituto Curicaca, ONG que atua na conservação da biodiversidade, salvaguarda cultural e promoção do ecodesenvolvimento.

A primeira edição do Festival Turá Porto Alegre, dias 18 e 19 de novembro, no Anfiteatro Pôr do Sol, e conta com atrações como Emicina, Caetano Veloso, Alceu Valença entre outros artistas.