Instabilidade se mantém no RS na sexta-feira, mas com menos risco de temporais

O tempo seguirá instável em partes do Norte e Oeste do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (20). Entretanto, modelos meteorológicos indicam baixos acumulados e menor risco de temporais. As informações são da MetSul.

A bacia do rio Uruguai e rios adjacentes seguem em alerta para cheia devido a chuva dos últimos dias. Já em cidades do Centro, Sul e Leste o sol aparece entre nuvens com maior amplitude térmica. O vento segue presente em cidades do Centro/Leste com impacto na sensação térmica ao ar livre. No fim de semana o sol predomina e a temperatura passa dos 30°C, com retorno da chuva no Sul e Oeste no domingo (22).

Em Porto Alegre, a sexta-feira será um dia ventoso com variação de nuvens. No sábado (21), o sol aparece entre nuvens e esquenta. O domingo será abafado com previsão de tempo mais aberto. A partir

de segunda (23), a instabilidade retorna e episódios de chuva forte isolada poderão voltar a

ocorrer.

RIO GRANDE DO SUL

Máxima: 29°C

Mínima: 11°C

PORTO ALEGRE

Máxima: 26°C

Mínima: 16°C