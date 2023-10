Hospital Moinhos de Vento recruta participantes para estudo clínico de nova vacina contra a dengue

O Hospital Moinhos de Vento recruta participantes para participar da segunda fase do estudo clínico para a nova vacina contra o vírus da dengue. A etapa pretende abranger cerca de 1.200 participantes e tem o intuito de avaliar a segurança e tolerabilidade do imunizante contra a dengue da MSD (V181), em comparação com a vacina do Butantan (Butantan-DV). Para isso, estão sendo recrutados indivíduos saudáveis, de 18 até 50 anos de idade, sem histórico de dengue.