Quinta-feira traz alerta de chuva forte no norte e noroeste do RS

A quinta-feira (19) segue com elevado risco de temporais com chuva forte a volumosa em cidades do norte e noroeste gaúcho. O cenário é de alerta para a bacia do rio Uruguai, que já está acima da cota de cheia e terá mais chuva para agravar a situação. Em grande parte do sul e leste do Rio Grande do Sul, o sol aparece entre nuvens e a tendência é de aquecimento gradativo. O vento predomina do quadrante sul/sudeste com rajadas fracas a moderadas que provocam sensação de frio ao ar livre. Na sexta-feira, a chuva segue na faixa norte, contudo, terá menor intensidade.

Em Porto Alegre, o dia será ventoso e úmido, mas com baixo potencial de chuva. A temperatura

fica amena. Na sexta (20), o sol aparece entre nuvens e aquece mais a tarde. No fim de semana

o tempo fica mais aberto e abafado. As máximas poderão passar de 30°C no domingo (22), e na

segunda-feira (23) a chuva retorna.

RIO GRANDE DO SUL

Máxima: 25°C

Mínima: 7°C



PORTO ALEGRE

Máxima: 22°C

Mínima: 15°C