Tempo melhora no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, mas traz frio

Nesta quarta-feira (18), o tempo apresenta melhora em parte do Rio Grande do Sul com previsão de queda acentuada da temperatura. Em cidades da Campanha, Zona Sul e em parte do Estado a mínima poderá oscilar ao redor de 5°C. O vento persiste do quadrante sul com redução na sensação térmica ao ar livre. Por outro lado, nas faixas Norte e Noroeste o quadro ainda é de alerta devido a presença da instabilidade que ainda poderá provocar eventos de chuva forte e volumosa, com novos temporais de vento, raios e queda de granizo. A máxima não passa muito dos 20°C.

O tempo seguirá úmido com previsão de muitas nuvens alternando com aberturas de sol em Porto Alegre. O vento predomina do quadrante sul persistente e deixa a sensação térmica baixa. Até o domingo (22), a tendência é de o sol predominar com expectativa de calor no fim de semana.

RIO GRANDE DO SUL

Máxima: 23°C

Mínima: 4°C



PORTO ALEGRE

Máxima: 20°C

Mínima: 13°C