Instituição Kinder completa 35 anos de atuação

“Respeitando a vida e cuidando de quem é muito especial”. Essa é uma frase do hino do Centro de Integração da Criança Especial Kinder, que completou 35 anos de atuação nesta terça-feira (17). A cerimônia realizada na sede da entidade, em Porto Alegre, contou com a presença da fundadora Bárbara Fischinger, do diretor André Veiga e de outras autoridades da instituição.



A Kinder realiza atendimentos especializados com o objetivo de educar e habilitar crianças e adolescentes com deficiências múltiplas. A metodologia concebida por Bárbara, que é fisioterapeuta, é organizada em três frentes de acolhimento: escolar, de saúde e de assistência social. Todos os acompanhamentos são realizados para incluir, desenvolver, educar e informar as crianças e os familiares.

• LEIA TAMBÉM: Projeto Certidão da Vida planta uma árvore para cada bebê nascido no HMV



Na celebração de aniversário, o cenário foi de emoção, tanto pela equipe da Kinder, quanto pelas famílias atendidas. Participante da equipe por 30 anos, Erna Rechziegel, relata sua felicidade por ter participado do crescimento da instituição. “É uma história que eu carrego para o resto da minha vida no meu coração”, conta.



Neiva Silva, mãe de um aluno da Kinder, diz que a entidade representa um acolhimento afetuoso para as famílias. “É muito difícil achar um contexto que ofereça tudo que aqui oferece. Há acolhimento da família e é disponibilizada toda uma educação e atendimento voltado para as necessidades especiais que cada criança tem. Além do amor, pois tem muito amor aqui dentro, e muita igualdade entre as pessoas”, descreve. Na celebração de aniversário, o cenário foi detanto pela equipe da Kinder, quanto pelas famílias atendidas. Participante da equipe por 30 anos, Erna Rechziegel, relata sua felicidade por ter participado do crescimento da instituição., conta.Neiva Silva, mãe de um aluno da Kinder, diz que a entidade representa umpara as famílias. “É muito difícil achar um contexto que ofereça tudo que aqui oferece. Há acolhimento da família e é disponibilizada toda uma educação e atendimento voltado para as necessidades especiais que cada criança tem. Além do amor, pois”, descreve.

A familiar de uma aluna da instituição, Larissa de Lacerda, também conta que a Kinder foi essencial para o desenvolvimento das habilidades de sua irmã. “É uma realização, a minha irmã é o que é hoje por conta da Kinder. Ela é uma mulher que é feliz e se movimenta. Nós ouvimos dos médicos que ela é um milagre”, relata.

• LEIA MAIS: Informar para prevenir a transmissão de ISTs



Para o diretor executivo da entidade, André Veiga, a presença da fundadora Bárbara Fischinger torna a celebração ainda mais especial: “A maior importância da presença dela é que nós não percamos o DNA da nossa fundadora, que continuemos com as nossas ações de assistência, olhando para ela como modelo inspiradora. Queremos conjugar os três verbos ao mesmo tempo, o presente, o passado virtuoso e o os olhos no futuro”. Para o diretor executivo da entidade, André Veiga, aBárbara Fischinger torna a celebração ainda mais especial: “A maior importância da presença dela é que nósque continuemos com as nossas ações de assistência, olhando para ela comoQueremos conjugar os três verbos ao mesmo tempo,”.

Tal olhar de progresso é representado pelos próximos projetos da instituição, que busca aumentar a permanência de seus acolhidos na Kinder, agora dos 0 aos 24 anos, para o atendimento até os 35. “É um compromisso técnico, de profissionais muito grandes, que só pode ser feito sob o olhar da fundadora, que começou do zero”, destaca.