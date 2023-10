Com 'cápsula do tempo' e atividades, Simers celebra Dia do Médico em Porto Alegre

Com 'cápsulas do tempo' espalhadas em pontos estratégicos da cidade, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) comemora nesta quarta-feira (18), o Dia do Médico e, para marcar a data, foram preparadas uma série de atividades na entidade, em hospitais e shoppings de Porto Alegre, bem como em unidades do Sindicato no interior do Estado. As cerimônias visam refletir o que significa ser médico. O encerramento das comemorações ocorre no final do mês, com o 2º Fórum +Saúde, nos dias 27 e 28 de outubro, e deve reunir autoridades políticas e do Setor de Saúde, além de médicos e estudantes para discutir e propor políticas públicas da área.“Mais do que uma comemoração, a data deve servir para uma reflexão. Não há saúde sem médicos qualificados, capacitados e que possam atuar em boas condições de trabalho. Praticamos a boa saúde e, muitas vezes arriscamos as nossas vidas para salvar a do outro, como foi visto recentemente na pandemia da Covid-19. Enquanto muitos estavam resguardados em suas casas, a categoria estava na linha de frente face-a-face com este inimigo invisível e devastador”, observa o presidente do Simers, Marcos Rovinski.Em 2023 o tema da Campanha do Dia do Médico é: “O que você espera do futuro da Medicina?”. Com as cápsulas itinerantes que circularão pelo shopping Iguatemi e pelos principais hospitais da Capital, os profissionais e interessados poderão responder ao questionamento. O recipiente será aberto em 2026, ano em que o Sindicato completa 95 anos. Para os hospitais, estão programadas visitas dos diretores da entidade levando um abraço aos médicos e apoio da entidade.