Atitus Educação lança vestibular com vagas para nova Escola de Agronegócio

Com a presença confirmada do vice-presidente Geraldo Alckmin, a Escola do Agronegócio da Atitus Educação, em Passo Fundo, será inaugurada no próximo dia 13 de novembro. O curso é a principal novidade do vestibular de verão da instituição, que está com inscrições abertas até o dia 16.

• LEIA MAIS: Semana em Brasília discute educação profissional e tecnológica

De acordo com o vice-presidente de Mercado da Atitus (CMO), Vinícius Severo, esta é a primeira escola a ser remodelada a partir de um plano de crescimento que envolve, ainda, o lançamento de outras quatro dentro das cinco áreas de conhecimento que atua: Saúde, Politécnica, Negócios e Direito.

“Buscamos oferecer cursos premium para os alunos, realmente entregando valor ao nosso trabalho, tanto de graduação como de pós-graduação, trazendo o mercado de trabalho, as empresas e as pessoas que contratam para dentro da instituição”, destaca Severo.

Situado em campus-fazenda de 40 hectares, o polo inclui as graduações de Medicina Veterinária e de Agronomia, abrangendo um amplo ecossistema de inovação, que reunirá empresas, alunos e professores em torno de pesquisa, desenvolvimento e soluções para o segmento. O local fica ao lado da RS-324, em direção a Marau, a seis minutos do Centro e a 15 minutos de distância do aeroporto.

A ideia é o campus funcione em modelo semelhante ao aplicado no curso de Ciência da Computação no Instituto Caldeira, localizado em Porto Alegre. Embasado no conceito de employer university, método que busca promover experiências de formação acadêmica altamente conectadas com o mercado, o foco está na empregabilidade. “Ao final de cada módulo, o aluno ganha um certificado capaz de habilitá-lo às vagas disponíveis no mercado. Assim, são vários pequenos cursos em um só”, explica o VP.