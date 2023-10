Realidade virtual auxilia no treinamento de policiais em Porto Alegre

Uma nova ferramenta de realidade virtual está à disposição para o treinamento e desenvolvimento contínuo de policiais do 1º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Porto Alegre. O BmVerso foi desenvolvido por estudantes e professores da UniRitter e simula ambientes de operações táticas para aperfeiçoar a ação policial.

Através de óculos de realidade virtual, os policiais podem acessar os módulos de estande de tiros, atendimento psicológico e simulador de ocorrência de caso Maria da Penha. Todos os ambientes foram pensados em conjunto pela equipe da universidade e da polícia, com o objetivo de aumentar a qualificação profissional, o atendimento policial e à comunidade.

"A ideia é que desde o início, na formação do policial, ele já tenha acesso a várias questões que acontecem no cotidiano e, com isso, ajude ele na tomada de decisões ágeis, a ser assertivo nas condutas que vai enfrentar ao longo da sua jornada de trabalho", afirma Luciano Bessauer,

O estande de tiros tem as armas que são utilizadas pela corporação e o policial precisa fazer todo o processo que faria em um estande real, com a preparação do alvo, carregamento da arma e tiro com som e movimento semelhante à realidade. "Os alunos foram conosco em uma linha de tiro para aperfeiçoar a questão do som, principalmente as travas de segurança, do manejo. Então nosso instrutor ressaltou alguns pontos que são importantes que é justamente aquilo que temos que exaustivamente treinar antes de realizar o tiro propriamente dito", destaca o major Costa Limeira, comandante do 1º BPM.

A parte de atendimento psicológico foi criada para que os policiais possam ter contato com profissionais da saúde em forma de avatares e sejam avaliados. No fim de cada módulo, os agentes relatam o nível de estresse após a experimentação em ambiente virtual. "A inteligência artificial vai criar cenários mais robustos e com diferentes desfechos, então tudo isso impacta na saúde mental de todos os envolvidos", explica o professor Leonardo Albernaz Almeida, coordenador do BMVerso.

O módulo de caso Maria da Penha simula uma ocorrência em que alguém verificou uma discussão entre um casal e o policial precisa observar a situação, dar instruções e, quando verificar uma agressão, pode fazer a intervenção e a prisão do autor. Devido ao uso da IA, o cenário se modifica e os policiais se deparam com diferentes ocorrências dentro do módulo.

"O policial que vai testar a ferramenta não sabe qual o fim da história, qual medida ele vai ter que tomar; se vai somente orientar, se vai utilizar algum instrumento de menor potencial, se vai fazer a prisão do indivíduo ou até mesmo realizar um disparo de arma de fogo", explica Costa Limeira.

O uso da ferramenta possibilita que os policiais possam praticar ações táticas repetidas vezes sem o gasto de recursos e em situações diversas, que poderiam ser limitadas em simulações físicas de ocorrências.

A primeira versão do BmVerso foi feita para aplicação no 1º BPM de Porto Alegre, mas a expectativa dos desenvolvedores é de que possa ser aplicado em todas as corporações da Capital. "A sociedade vai estar se beneficiando muito porque o caráter preventivo vai vir muito a tona dentro da formação", afirma Bessauer.