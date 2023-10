Evento do Jornal do Comércio em Caxias do Sul debate desenvolvimento econômico

O Jornal do Comércio promove, no próximo dia 24 de outubro, a quarta edição do evento Mapa Econômico do RS. Desta vez, a cidade que receberá o projeto é Caxias do Sul, na serra gaúcha.



A iniciativa tem como objetivo traçar um panorama das cadeias produtivas nas diferentes regiões do Estado, bem como debater os desafios e oportunidades para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul.



O projeto, que integra as comemorações de 90 anos do jornal, dividiu o Rio Grande do Sul em cinco grandes regiões.



O painel "Desafios e Oportunidades Econômicas para a região Serra, Campos de Cima da Serra, Hortênsias, Vales do Caí e Paranhana" contará com a presença de Mauro Bellini, presidente da Marcopolo, Marijane Paese, presidente da CIC Bento, e Sergio L Carvalho, CEO da Randoncorp. A mediação ficará por conta de Guilherme Kolling, editor-chefe do JC.



O primeiro evento do Mapa foi no dia 23 de junho em Pelotas, onde 100 pessoas participaram do debate no Parque Tecnológico da cidade. Depois, foi a vez de Santa Cruz e Passo Fundo.



A quarta edição, agora em Caxias, ocorrerá na CIC Caxias (rua Ítalo Victor Bersani, 1134), das 17h às 19h30min.



Dada a importância do Mapa Econômico do RS, uma equipe do JC se desloca a cada cidade-sede do encontro.



Após cada evento, é publicado um caderno especial no JC, que circula por todo Estado, mostrando as potencialidades para o desenvolvimento de cada região. Além disso, há cobertura em tempo real em www.jornaldocomercio.com e pelas redes sociais do JC, o que dá visibilidade não apenas a quem faz exposições no palco, mas a todos os participantes.