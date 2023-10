Erechim sofre com alagamentos após fortes chuvas

A cidade de Erechim sofre com as consequências das fortes chuvas. Em comunicado gravado em suas redes sociais, o prefeito da cidade, Paulo Pólis, trouxe alguns dados sobre a situação da cidade.

"Foram emitidos mais de 15 alertas no dia de ontem (16). Chuvas chegaram a 60 milímetros na madrugada desta terça- feira, com algumas casas destelhadas e quedas de árvores", postou Pólis, em sua conta no Instagram.

Em comunicado realizado na segunda-feira (16), a MetSul alertou para preocupação com a chuva excessiva em parte do Rio Grande do Sul nesta semana.

O prefeito ainda aproveitou para para acalmar os moradores da cidade. "Iremos passar por isso juntos. Agora o momento é de cuidarmos uns dos outros. Durante a parte da manhã, ainda teremos muita chuva. Tenham cuidado com a vida. Qualquer dúvida liguem para 199", sugeriu Paulo.