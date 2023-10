Terça-feira terá chuva e risco de tempestades no RS

A terça-feira (17) será um dia de tempo chuvoso e com alto risco de tempestades no Rio Grande do Sul. A instabilidade se forma entre o Nordeste da Argentina e o Oeste gaúcho e depois se espalha por grande parte das regiões. Há potencial para chuva volumosa ao redor de 100 mm em diversas cidades, sobretudo, do Oeste, Centro e Norte. O risco de alagamentos é alto. A temperatura ao longo do dia oscila ao redor de 22 a 24°C com queda acentuada a noite devido a chegada do vento sul mais frio. Há risco de granizo, muitos raios e vendavais isolados.O tempo seguirá chuvoso em Porto Alegre. Em vários momentos poderá chover forte e não se afasta temporais. Há potencial para novos alagamentos. A temperatura entre em declínio a noite, e na quarta (18) o tempo segue úmido com muitas nuvens pela manhã e aberturas de sol a tarde.