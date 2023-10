UniRitter desenvolve projeto para treinamento policial no metaverso

A UniRitter e o 1º Batalhão da Polícia Militar (1ºBPM) de Porto Alegre apresentarão, nesta terça-feira (17), à comunidade, os primeiros módulos de uma nova ferramenta que visa auxiliar no treinamento e no desenvolvimento contínuo de policiais. A novidade é o BM Verso, criado por estudantes e professores da instituição para o batalhão e desenvolvido exclusivamente para a segurança pública militar.





Neste primeiro momento, a corporação receberá três ambientes virtuais, todos demandados pelo Batalhão: simulador de ocorrências Maria da Penha, estande de tiros e sala de atendimento psicológico. O uso da tecnologia ainda passará por validação para ser disponibilizada no quartel e utilizada no curso de formação de policiais militares e também no dia a dia, na rotina de instruções da unidade, conforme a necessidade da equipe, além do uso espontâneo por parte dos policiais militares.



A apresentação nos óculos VR ainda colocará a equipe em contato com o "gêmeo digital" do prédio do 1º BPM, uma réplica fidedigna do ambiente real. "Proporcionar benefícios à comunidade é a razão maior deste projeto existir, pois quanto melhor preparados estiverem os agentes da segurança pública, mais protegida ficará a população.

O BM Verso surge para colaborar com a formação e preparação de policiais em momento complexos que exijam competências técnicas e emocionais apuradas, contribuindo para tomadas de decisão assertiva em situações de risco. Por meio de uma aprendizagem com propósito e utilizando de tecnologia capaz de gerar transformações, conseguimos impactar a sociedade", salienta Rachel Ballardin, diretora-geral da UniRitter.





A fim de proporcionar um alto nível de fidelidade das simulações pedagógicas, os ambientes foram desenvolvidos e testados juntamente aos profissionais da segurança pública. A experiência imersiva gera atenção, potencializa a retenção do conhecimento, proporciona um ambiente seguro para errar, coloca o policial em contato com casos de alta pressão e rápida atuação para desenvolvimento de inteligência emocional.





A partir de investimento de novos recursos, o projeto terá potencial para alcançar outros batalhões. Por meio do uso de dados, a tecnologia poderá gerar insigths para potencializar o nível dos treinamentos, a diversificação dos cenários e a melhoria da eficiência nas despesas operacionais iniciais.





"Por ter inúmeras possibilidades, o BM Verso seria capaz de simular ocasiões até mesmo piores do que a realidade, deixando o policial apto a atuar em qualquer tipo de ocorrência. O treinamento tem como objetivo colocá-lo em contato com as condições que ele vivenciará na rua e criar um ambiente seguro para erros", pontua Dhionatan Henrique da Cunha, capitão comandante da 2º Companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar.





Para desenvolver a plataforma, os estudantes mergulharam nas tecnologias aprendidas em sala de aula. Além disso, tiveram experiência de aprendizagem multidisciplinar, com conexões entre diferentes áreas do conhecimento, que favorece o desenvolvimento de soft skills como visão sistêmica, capacidade de diálogo, mediação de conflitos, inteligência emocional e contato com diferentes pontos de vista.





"Os alunos estão bastante motivados pois enxergam no projeto a realização de um trabalho relevante, com repercussão na comunidade e reconhecimento de todos os atores envolvidos, da comunidade acadêmica à população", afirma Luciano Bessauer, professor da UniRitter e coordenador do BM Verso.





A apresentação da tecnologia acontecerá às 19h, no campus Zona Sul, em evento que também marca a semana dos aniversários de 52 anos da UniRitter e de 131 anos do 1º BPM.