Semana em Brasília discute educação profissional e tecnológica

Começa nesta segunda-feira (16) em Brasília a 3ª edição da Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica, evento gratuito no qual serão apresentadas atividades desenvolvidas com o objetivo de divulgar e ampliar o conhecimento do público sobre essa modalidade educacional. O encontro vai até o próximo dia 22 no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

O tema desta terceira edição, "Futuro Conectado: Educação Profissional para Reconstruir o Brasil", buscae da partilha de conhecimento.Segundo os organizadores, a ideia é "estimular a socialização do conhecimento científico como ferramenta de transformação social, de forma atrelada ao futuro e à conexão com a educação profissional e tecnológica".De acordo com o MEC, serão apresentadosnos estandes, além de oficinas rápidas para o público em geral e uma área exclusiva para projetos de inovação e da cultura maker.O acesso aos espaços da mostra tecnológica serão livres. Os organizadores, no entanto, informam quepara assistir seminários, oficinas, workshops e mesas-redondas. As inscrições podem ser feitas nada Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica. Entre elas, institutos federais (IFs), redes estaduais de Educação, escolas técnicas vinculadas às universidades, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).de instituições da educação profissional e tecnológicas (EPT) e apresentações culturais. O Instituto Federal Goiano (IF Goiano) leva ao evento o Laboratório Itinerante para Difusão Científica. O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) apresentará unidade móvel sobre as tecnologias de manufatura digital, com scanner e impressão 3D. O Planetário do Instituto Federal do Acre (Ifac) será outro projeto interativo com o público.A programação contará ainda com eventos de futebol de robôs, vivência de terapias orientais, introdução à robótica, programação 3D, produção de biscoitos com carapaças de camarão, artes com conchas, classificação dos grãos e da bebida de café, entre outros.Estão previstosHaverá também workshops preparatórios para outros encontros relacionados ao tema - o 1º Encontro Nacional de Inovação e Empreendedorismo na Educação Profissional e Tecnológica (InovEPT); o 1º Seminário de Educação Profissional e Tecnológica na Educação Básica; o Seminário de Demandas Governamentais por Qualificação Profissional; o Educa + e o Economia Solidária (Ecosol).Entre os projetos expostos nos espaços do evento estão um mapa interativo do Brasil em relevo, do Instituto Federal de Farroupilha (IF); a cabeça robótica para interação e imitação afetiva (enquanto ferramenta educacional) e o mapeamento aéreo com utilização de Veículo Aéreo Não Tripulado (Vant) e de Machine Learning (para aplicações na agricultura de precisão), ambos do Instituto Federal do Ceará (IFCE).Também serão apresentados o Aplicativo de Encontros Esportivos Me2Play, do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG); o Bastão de locomoção acessível, do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul (IFMS), entre outros.Em nota, o secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Getúlio Marques Ferreira disse que o evento "é uma oportunidade para coletivamente traçar estratégias e diretrizes para uma educação mais cidadã, inclusiva e inovadora"., a educação profissional e tecnológica é uma modalidade educacional desenvolvida com o, de forma a inseri-los no mundo do trabalho e na vida em sociedade.