Feirão de empregos irá oferecer 2 mil vagas em Porto Alegre

Nos dias 19 e 20 de outubro, a Secretaria Extraordinária do Trabalho e da Qualificação Profissional (SMTQ) de Porto Alegre promove uma nova edição do Feirão de Empregos. O evento, que contará com mais de 2 mil oportunidades, ocorrerá em frente ao Sine Municipal, na avenida Sepúlveda esquina com a avenida Mauá, no Centro Histórico, das 9h às 16h.

O titular da pasta, Tiago Simon, explica que ao menos 30 representantes de grandes empresas são esperados. Além da oferta de vagas, haverá palestras de capacitação e de mentoria e um cabide solidário, com a proposta de reforçar o guarda-roupa de candidatos que buscam emprego.



"É um movimento amplo e qualificado para fomentar o preenchimento de vagas e a geração de renda. Com o fim do ano, muitas oportunidades estão surgindo e esperamos receber 2 mil pessoas ao longo dos dois dias", completa Simon. Nos próximos dias, será divulgada grade com a programação completa das palestras.