Chuvas fortes provocam transtornos no trânsito de Porto Alegre

Chuvas fortes e temporais atingem o Rio Grande do Sul no início desta semana. O trânsito em Porto Alegre apresentou transtornos na manhã de segunda-feira (16). Outras cidades da Região Metropolitana também sofreram com as precipitações.

Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), congestionamentos foram causados pelo fato de alguns semáforos estarem desativados em diversos cruzamentos - como na Av. Carlos Gomes e Av. Plínio Brasil Milano; na Av. Diário de Notícias x Av. Padre Cacique e da R. Voluntários da Pátria x R. Gaspar Martins. Além disso, houve acúmulo de água em algumas vias da região central da cidade.

O nível do Rio dos Sinos subiu e chegou a marcar 4,32m no período, conforme medição verificada na régua do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) instalada na rua da Praia de São Leopoldo.

Para a Região Sul do Estado, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de incidência de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Há, no entanto, baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos

Após as temperaturas mais elevadas no domingo (15), com termômetros próximos dos 30ºC em algumas regiões do Estado, os acumulados em alguns pontos do Estado podem superar os 50 mm em poucas horas.